Libri nel Parco, De Cataldo presenta l’ultimissimo caso per Manrico Spinori: “Colpo di ritorno”

SABAUDIA – Si terrà domani, mercoledì 5 luglio (alle 21), il terzo appuntamento della IX edizione di “Libri nel Parco – Quando la cultura incontra la natura”, promosso da Sabaudia Culturando Aps”. Nella Corte Comunale di Sabaudia, lo scrittore Giancarlo De Cataldo, presenterà in anteprima assoluta il suo ultimo libro “Colpo di ritorno. Un caso per Manrico Spinori” , da oggi in libreria. Dialogherà con l’autore il giornalista del Messaggero Vittorio Buongiorno.

La rassegna letteraria, che si è aperta con l’incontro con Dacia Maraini, proseguirà domenica con la presentazione de “Il mondo di Effepi”, opera per l’infanzia di Grazia Maria Mantelli. Appuntamento il 9 luglio, sempre nella Corte comunale. Con l’autrice ne parleranno Isabella di Chio, inviata e conduttrice del TgrLazio e Flavia Vicinanza, psicologa e psicoterapeuta della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio medico di Roma. Partner dell’evento, l’Associazione culturale ArteOltre di Francesca d’Oriano.