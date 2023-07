Marina di Latina, Di Cocco: “Ora o mai più, è il momento di agire per dare una svolta”

LATINA – La stagione estiva è nel pieno svolgimento e Latina mantiene più o meno, gli standard di presenze degli anni passati. Paolo Galante, presidente di Federalberghi e consigliere sul turismo in Camera di Commercio spiega: “Tralasciando le prime settimane di giugno che sono andate male a causa delle piogge, la stagione turistica in provincia sta andando bene, anzi siamo arrivati senza problemi ai numeri che si registravano prima del Covid. Stanno ritornando i turisti e questa è la cosa positiva dell’estate 2023. E le prospettive sono promettenti, ascoltando tutti i colleghi quasi tutti hanno notato questo ritorno dei turisti, dall’Italia ma anche dal resto del mondo. Ovviamente c’è tanto da fare, ma qualche passo, anche in Camera di Commercio si sta facendo. Sono stati infatti stanziati 2 milioni e mezzo di euro a favore di alberghi e settore turistico, mai negli ultimi anni la Camera di commercio aveva investito così tanto in questo settore ed è importante perché – spiega Galante – il turismo è uno dei due fattori trainanti dell’economia pontina insieme all’agricoltura”.

In merito alla marina di Latina, è tutto da riorganizzare: “E’ un discorso che parte da molto lontano e speriamo che nel breve tempo si muova qualcosa. Il nostro compito non è giudicare ma spingere le amministrazioni ad aprire gli occhi e capire che la crescita del turismo è importante per tutti, compreso l’indotto per tutto il territorio”.

E’ dello stesso parere l’assessore alla Marina e al turismo Gianluca Di Cocco che parla nella doppia veste di imprenditore della marina e amministratore: “E’ arrivato il momento di fare, l’immobilismo non porta da nessuna parte. Ecco perché, insieme anche agli altri assessori preposti, abbiamo tirato fuori tutti i progetti che riguardano la marina di Latina, li vogliamo mettere insieme per far partire finalmente un piano concreto che sia capace di attrarre turisti perché al momento, a parte qualche struttura alberghiera, il turismo è locale. La clientela, e lo vedo anche nella mia attività, è quella di sempre anche se ci aspettavamo più gente considerando che è la prima vera estate senza lo spettro del Covid. Se questo exploit non c’è stato, bisogna riflettere e agire di conseguenza per migliorare le cose nel più breve tempo possibile”.

ASCOLTA DI COCCO