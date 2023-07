Per il Centenario nascerà la Fondazione Latina 2032

LATINA – Il Disegno di Legge sul Centenario di Latina, presentato nei giorni scorsi al Senato, è stato illustrato questa mattina al Museo Cambellotti dal primo firmatario, il Senatore Nicola Calandrini, presidente della V Commissione Bilancio e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Latina, dalla sindaca di Latina Matilde Celentano con il cofirmatario, senatore Claudio Fazzone (FI) e il sottosegretario Claudio Durigon (Lega).

“Quello di oggi è un giorno molto importante, perché con il disegno di legge ‘Centenario di Latina 1932-2032 – Città del ‘900’ c’è in ballo un’occasione unica, possibile con risorse importanti, in grado di rimettere in piedi la nostra economia e proiettare Latina in contesti internazionali con un progetto culturale e stabile. È il primo tassello per celebrare il centenario di Latina, per accompagnarci in questo viaggio affascinante che durerà nove anni e terminerà nel 2032”, ha detto la prima cittadina.

Diverse le finalità del disegno di legge: celebrare adeguatamente il centenario sul piano nazionale e internazionale; realizzare interventi volti alla promozione della conoscenza, della ricerca storica e scientifica, della pubblicazione di prodotti editoriali, ideazione e allestimento di mostre e produzione di eventi, tutto finalizzato alla conoscenza della città di Latina e del suo territorio. Si prevedono altresì interventi per la tutela, la salvaguardia, la valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi simbolo caratterizzanti il percorso storico e naturalistico di Latina dagli anni ‘30 del ‘900 ad oggi e la promozione della conoscenza dei fenomeni storici, sociali ed economici della città e del suo territorio. “Per raggiungere questi obiettivi – spiega Calandrini – chiediamo che venga istituito un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio e composto dal Ministro della Cultura, dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, dal Ministro dell’Università e della Ricerca, dal Ministro del Turismo, dal Presidente della Regione Lazio e dal sindaco di Latina. Questo avrà il compito di coordinare le iniziative previste dal disegno di legge”.

Sono otto gli articoli che compongono il disegno di legge che ha come primo obiettivo quello di celebrare i cento anni della città di Latina, prima tra le città di fondazione. “Abbiamo ritenuto di dover iniziare subito, senza alcun indugio, a costruire il percorso che da qui a i prossimi 9 anni dovrà traghettare Latina dalla situazione attuale di trascuratezza a quella di città dinamica, sicura, attrattiva”, ha aggiunto Calandrini annunciando anche “l’istituzione di una Fondazione, denominata “Latina 2032,” che avrà il compito di realizzare le attività attraverso un contributo di 1 milione di Euro all’anno a partire dal 2024”.

Ringraziando i firmatari del disegno di legge la sindaca Celentano ha sottolineato che “il progetto ha bisogno di partecipazione e condivisione da parte di tutte le componenti della città, politiche, sociali, dalle professioni alle associazioni, tutti devono poter offrire il loro contributo di confronto. Ed è con questo spirito che ho voluto fossero presenti i sindaci, miei predecessori, convinta del loro legame speciale che hanno instaurato con la città di Latina durante i loro mandati di primi cittadini”.