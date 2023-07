Fontane storiche, interrogazione di Bellini (Lbc) sulla gestione

LATINA – E’ riparata la pompa sommersa del laghetto San Marco che aveva reso asfittico il bacino artificiale dove ormai da anni è divenuta stanziale una colonia di germani reali. Ripartita anche la pompa di uno dei giochi d’acqua. “Una buona notizia per quel piccolo ecosistema e per le tante persone ed Associazioni a cui quel luogo delicato e bellissimo sta a cuore. Contando che eravamo partiti dalle dichiarazioni dell’attuale Assessore Carnevale che voleva togliere tutto, direi che sono stati compiuti grazie a tutti dei bei passi in avanti”, commenta l’ex assessore all’ambiente Dario Bellini, oggi consigliere di opposizione.

E oggi, giovedì 20 luglio alle 15,30, è stata convocata e si terrà nell’Aula Consiliare del Palazzo Comunale in Piazza del Popolo, la seduta relativa al Question Time sull’interrogazione presentata un mese fa sulle fontane storiche: “L’assessore al ramo risponderà su quello che l’Amministrazione Celentano intende fare con le tante fontane storiche ancora spente e su come si intenda gestire nei prossimi mesi il laghetto San Marco”. Bellini ricorda che L’assessore ai LLPP Carnevale “aveva ipotizzato la necessità di uno svuotamento dell’invaso per ripulirlo. Un operazione che prevede senza dubbio la necessità di gestire le centinaia di migliaia di animali presenti al suo interno. Sarebbe altresì importante dotarsi di un appalto per la gestione delle piante acquatiche. Insomma servirà cura e manutenzione. Chiederemo come e quando”.