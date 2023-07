Riparte il Ninfa Jazz, si parte venerdì con i Buenos Aires Cafè Quintet

NINFA – Ninfa Jazz 2023: si parte, domani sera, venerdì, con il primo dei sei concerti in programma. Sul palco, all’interno del Giardino di Ninfa, i Buenos Aires Cafè Quintet e la cantante Annalisa Biancofiore.

Tornano, ospiti della 52nd Jazz, i Buenos Aires Cafè Quintet accompagnati dalla splendida voce di Annalisa Biancofiore.

Sul palco Cristiano Lui, alla fisarmonica e al bandoneon, Stefano Ciotola alla chitarra, Oscar Di Raimo al violino, Remigio Coco al piano, Paride Furzi al contrabbasso e la cantante Annalisa Biancofiore.

Il gruppo Buenos Aires Café debutta come quartetto nel ’99 a Latina, nella galleria d’arte moderna “Lidia Palumbo Scalzi”. Nel 2007 diventa un quintetto e dedica la sua ricerca a un repertorio che va dai tanghi classici al tango nuevo di Astor Piazzolla. Gli arrangiamenti di tango tradizionale sono curati dal Maestro Joaquin Amenabar, docente di bandoneon e tango tradizionale al conservatorio di Buenos Aires.

Il quintetto, più volte ospite anche della trasmissione televisiva Italia Nostra su RaiSat, si esibisce in numerosi concerti e Festival in tutta Italia tra cui il Latina Jazz, il Maggio Sermonetano, il Borgo in musica di Fossanova ed Estate romana. Diventato famoso anche per avere accompagnato l’attrice Clara Galante nel suo monologo su Luis Borges, il gruppo collabora anche con la milonga Tangopolis di Roma e, nel 2008, con la cantante Beatriz Suares Paz e Fernando Suarez Paz (violinista del quintetto di Astor Piazzolla) al Val Tidone Festival. Nel 2009 i musicisti accompagnano lo spettacolo Fantango con la cantante argentina Roxana Fontan al Teatro Greco di Roma e a maggio dello stesso anno presentano il loro CD Buenos Aires Café. Nel 2017 il quintetto, collabora con il cantante Placido Domingo Jr registrando, in Spagna, i brani del suo nuovo disco francese, con la direzione artistica del tenore Placido Domingo. Sempre al suo fianco i Buenos Aires Café portano in scena, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il concerto spettacolo Volver – Anima Tango per la regia di Silvia Bergamini e Annalisa Biancofiore.

Tra i principali progetti del quintetto lo spettacolo di tango Buenos Aires Café, un vero e proprio viaggio che, attraverso la musica, la danza, l’eleganza e la passionalità, ripercorre i tratti essenziali di questo genere. Il tango esprime l’anima di un popolo, quello argentino, che è incontro di popolazioni e culture differenti. Il loro repertorio è composto da musiche e arrangiamenti adatti sia al ballo che all’ascolto. Si parte dalle melodie più suggestive e conosciute del tango tradizionale, per arrivare al tango nuevo di Astor Piazzolla e di Richard Galliano.

Sul palco del Ninfa Jazz anche la prima installazione artistica a cura di MAD, Museo d’Arte Diffusa, di Fabio D’Achille; a fare da scenografia a questo primo concerto “VELE PINDARICHE” di Alessandra Chicarella. L’installazione porta con sé la geolocalizzazione di tutti i luoghi dove è stata esposta: latitudine e longitudine di Sabaudia, al lago di Paola (lo scorso anno per Odissea Contempiranea), Latina dove è stata esposta al Conservatorio Respighi e nel nuovo Spazio Arte LATINADAMARE e infine Spoleto (esposta nella sala d’attesa della Stazione proprio affianco alla scultura TEODOLAPIO di Alexander Calder).

Alessandra Chicarella racconta così *VELE PINDARICHE* è la pagina di un diario di bordo. Vele usurate da lunghe navigazioni si issano a costruire la scenografia di una melodia Jazz. Come istantanee fissate nel tempo, riportano segni di un vissuto, di esperienze passate, di calme equatoriali e tempeste australi. Le storie che si accavallano e si rincorrono nel Giardino di Ninfa, sono come onde nel mare in eterno movimento. Il jazz è nell’aria, nel paradiso naturale di Ninfa scuote i pensieri e ridesta le vele. Il viaggio continua. Buon vento”

Tutti i concerti inizieranno alle 21.30; il costo del biglietto è di 17 euro (compreso i 2 euro di prevendita).

E anche quest’anno sarà possibile, per un numero limitato di posti, abbinare al concerto la visita del giardino al tramonto, con il biglietto Full Experience per vivere un’esperienza unica, tra natura e musica jazz. Il costo del biglietto sarà, in questo caso, di 30 euro (costo della prevendita 2 euro). Gli interessati dovranno presentarsi non più tardi delle 18.30 davanti l’ingresso del Giardino di Ninfa.

Come sempre è attivo il nostro numero Whatsapp 350 1843609; i biglietti si possono acquistare su boxol.it.

Per tutte le info e il calendario dei concerti sarà possibile consultare la pagina Facebook e il profilo Instagram della 52nd Jazz.