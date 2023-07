“Sotto scacco”, a Latina il convegno sui padri separati

LATINA – Si chiama “Sotto Scacco” l’iniziativa che si terrà venerdì 7 luglio alle ore 18, presso Mug Museo Giannini di Latina, nell’ambito del convegno “Padri separati”. “Sarà l’occasione per discutere delle difficoltà economiche e psicologiche che si trovano ad affrontare i papà rimasti soli che intendono in ogni modo preservare quello di più caro hanno al mondo: i loro figli. Si affronterà la problematica e si discuterà delle possibili soluzioni, a partire dalle “case dei papà separati”, già presenti sul territorio di Latina, grazie all’interessamento dell’onorevole Angelo Tripodi – spiegano gli organizzatori – Il convegno sarà aperto da Carmen Casu, responsabile per la provincia di Latina del coordinamento regionale per i diritti dell’infanzia, delle famiglie, e le pari opportunità. In seguito ai saluti del Sindaco di Latina, Matilde Celentano, interverranno l’onorevole Cinzia Bonfisco, eurodeputata del gruppo Lega ID, l’onorevole Angelo Tripodi, consigliere regionale della Lega, Giorgio Ceccarelli, presidente dell’associazione “Padri negati”, Lilia Azevedo, psicologa e psicoterapeuta.