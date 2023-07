Spaccio nelle case occupate a Toscanini, il sindaco Lanfranco Principi incontra il Prefetto di Latina 

LATINA – Mantenere alta l’attenzione su Aprilia e sul quartiere Toscanini. Dopo il blitz delle forze dell’ordine nel caseggiato popolare dove sono state fermate due diverse piazze di spaccio, il prefetto di Latina Maurizio Falco ha convocato in prefettura a Latina il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica al quale ha preso parte nel pomeriggio di venerdì 14 luglio, il sindaco Lanfranco Principi. Erano presenti anche la capo di gabinetto della prefettura, la dottoressa Marialanda Ippolito e i referenti provinciali dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. Tema centrale del tavolo tecnico l’operazione condotta nelle scorse ore presso le palazzine tra via Parigi, via Inghilterra, via Francia e Piazza della Comunità Europea, che ha permesso di smantellare un’importante piazza di spaccio all’interno dei locali occupati.

“Sono particolarmente contento che il prefetto ci abbia convocati – ha dichiarato Lanfranco Principi a margine della riunione – perché rappresenta un forte segnale di attenzione e vicinanza delle istituzioni al nostro territorio. Il tema della sicurezza è da noi particolarmente sentito. Non possiamo che congratularci con le forze dell’ordine e ringraziarle per l’egregio lavoro che svolgono, volto a garantire una maggiore sicurezza ai nostri cittadini. Il prefetto particolarmente apprezzato la presenza dell’amministrazione sul posto nella giornata di ieri e manifestato l’intenzione di mantenere alta l’attenzione sul nostro territorio e sul quartiere Toscanini, portando avanti ogni iniziativa utile a ripristinare la legalità e uno stato dei luoghi consono per un quartiere così importante. Da parte nostra collaboreremo alle iniziative che la prefettura ha intenzione di porre in essere nei prossimi giorni”.

——————————-