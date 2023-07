Talenti al Castello di Sermoneta, il concerto di Paride Losacco

SERMONETA – Nella giornata della quarta edizione del Premio Riccardo Cerocchi, il Festival Pontino di Musica accoglie il vincitore della terza edizione del Concorso, il giovanissimo violinista Paride Losacco. Fedele ad una lunga tradizione di valorizzazione dei talenti più giovani, la presidente del Campus, Elisa Cerocchi ha inserito nel cartellone della storica manifestazione musicale l’appuntamento di mercoledì 19 luglio al Castello Caetani di Sermoneta (ore 21). Barese, classe 2005, Losacco, considerato uno dei più promettenti talenti del nostro Paese, suonerà con la pianista Fiorella Sassanelli presentando un programma tutto francese di primo Novecento, racchiuso nell’arco di soli sei anni, con tre Sonate per violino e pianoforte di Darius Milhaud, Gabriel Fauré e Claude Debussy.

Nella giornata del 19 luglio a Sermoneta si svolgerà anche la 4ª edizione del Premio Riccardo Cerocchi, rivolto a giovani musicisti che non abbiamo raggiunto il trentesimo anno di età. Il Premio nasce con il doppio scopo di sostenere i nuovi talenti e promuovere lo studio e la conoscenza del patrimonio musicale dell’Istituto di studi musicali “Goffredo Petrassi” gestito dalla Fondazione Campus internazionale di Musica, che custodisce i fondi manoscritti dei compositori Goffredo Petrassi, Gino Contilli, Luis de Pablo, Barbara Giuranna, Fausto Razzi e Ivan Vandor. Gli eredi Francesca e Fabrizio Petrassi attribuiranno inoltre una borsa di studio per la migliore interpretazione di un’opera di Goffredo Petrassi. La giuria è presieduta da Claudio Buccarella (già violinista de I Musici di Roma), e ne fanno parte Maria Grazia Bellocchio (pianista), Gabriele Bonomo (musicologo), Paolo Rotili (compositore) e Fausto Sebastiani (compositore).

IL PROGRAMMA – Sermoneta, Castello Caetani – Mercoledì 19 luglio ore 21

Vincitore III^ edizione del Premio Riccardo Cerocchi

Paride Losacco, violino

Fiorella Sassanelli, pianista

D. Milhaud, Sonata n. 1 op. 3 per violino e pianoforte

G. Fauré, Sonata n. 2 op. 108 in mi minore per violino e pianoforte

C. Debussy, Sonata in sol minore per violino e pianoforte

Info: info@campusmusica.it, tel. 329-7540544, www.campusmusica.it

Biglietti concerto: 10, 5 euro. Riduzioni per i possessori di Youth Card. Per poter assistere ai concerti del Festival Pontino è consigliata la prenotazione via WhatsApp al 329-7540544 oppure via email a biglietteria@campusmusica.it