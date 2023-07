Terracina, Ecosuoni comincia con Ilario Ferrari e il suo Childhood Memories

TERRACINA – Prenderà il via venerdì 7 luglio, alle 20, 45, nel giardino della Fondazione Gregorio Antonelli di Terracina (in Via Pantanelle 1), la rassegna Ecosuoni 2023 realizzata dall’associazione Canto di Eea, in collaborazione con il Parco regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, con il Comitato Cittadino di Camposoriano e con associazioni del territorio. Per il primo degli undici appuntamenti previsti il tema è quello dei ricordi di infanzia con il concerto CHILDHOOD MEMORIES che vede protagonisti con l’autore Ilario Ferrari alla voce e al piano, una sezione ritmica tutta al femminile con la batterista canadese, Katie Patterson e la contrabbassista inglese, Charlie Pyne, entrambe, per la prima volta, ospiti ad Ecosuoni.

“L’idea – spiegano gli organizzatori – è nata dalla proposta musicale del pianista compositore Ilario Ferrari, terracinese di nascita e londinese di adozione, che ha avuto questa intuizione: nella nostra infanzia molti di noi hanno vissuto momenti felici ed altri forse meno belli, che hanno rappresentato delle sfide importanti e delle opportunità di crescita. E’ possibile usare la musica, il jazz e l’improvvisazione come veicolo per sublimare tutte queste memorie ed osservarle con prospettiva più ampia? Mosso da questa domanda e ispirato da sette memorie, ritenute particolarmente coincidenti con il momento storico che stiamo vivendo, il pianista e compositore Ilario Ferrari ha dato a tutte queste immagini mentali una veste musicale con il suoi pianoforte ed il suo trio”.

CHILDHOOD MEMORIES è, anche, il nome del primo l’album all’attivo del trio. Questo disco ha ricevuto feedback entusiastici in tutto il mondo. È stato nominato “Uno dei migliori album jazz del 2021” dalla rivista Jazz Jazzists. È stato trasmesso in streaming e messo in playlist nelle radio di Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Russia, Giappone, Brasile, Francia, Polonia, Spagna e Italia. Il trio è stato fra gli artisti principali al Watford jazz festival 2022 e si è esibito con la National Youth Jazz Orchestra in una prima mondiale composta da Ilario Ferrari per l’occasione Inoltre, il gruppo ha festeggiato il secondo anniversario dell’album con uno spettacolo tutto esaurito al Pizza express jazz club di Londra. Proprio in questi mesi, i tre musicisti stanno lavorando al loro secondo attesissimo album.

Prima del concerto ci sarà un’interessante riflessione dal titolo “MUSICA, RICORDI E STORIE DI VITA” a cura di Suor Rosella e Suor Lorena, pedagogiste e Lina Pagliuca, psicologa e psicoterapeuta in collaborazione con la Fondazione Gregorio Antonelli di Terracina.

Al temine della serata, si terrà il consueto momento gastronomico a cura de “La fattoria al boschetto” di Stefania Zamuner. E’ richiesto un contributo di euro 10 intero; euro 5 ridotto (13 – 17 anni) a copertura delle spese. La Fondazione Gregorio Antonelli si trova presso il parcheggio del Liceo Scientifico “L. Da Vinci” Info: 339-3885338 o associazionecantodieea@yahoo.it!