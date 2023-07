Torna a Latina “Plants&Food” fiera florovivaistica e del vivere sano dell’Agro Pontino

LATINA – Torna a Latina “Plants&Food”, II edizione della fiera florovivaistica e del vivere sano dell’Agro Pontino in programma sabato 2 e domenica 3 settembre presso l’Arena del Museo Cambellotti di Latina. «Volevamo fare qualcosa per Latina al centro della città. Da qui è nata l’idea di una manifestazione per promuovere il settore del florovivaismo e le aziende del territorio, all’interno di una location storica dove verde e cultura possano andare a braccetto», dicono dal direttivo del Centro Turistico Giovanile “Latina in itinere”, associazione culturale nata in Italia nel 1949 – e in città dal 2014 – che ha deciso di organizzare

Dopo tre edizioni di “Verde in Festa” – passata dai 18 espositori del primo anno ai 50 del 2019 – e l’Orto Sociale Maino a Prati di Coppola – nato dopo il lockdown per sostenere le persone malate di tumore, concedendo loro una valvola di sfogo riprendendo il contatto con la natura e donando i proventi degli ortaggi raccolti alle associazioni di beneficienza per la lotta a questo male –, la Presidente del Centro Turistico Giovanile “Latina in itinere” Patrizia Cormio, il vicepresidente Marco Checchinato e il direttivo composto da Angelo Tozzi e Fabiana Benetazzo sono già al lavoro per la seconda edizione di “Plants&Food”, la grande festa di piante e fiori pronta a conquistare nuovamente il capoluogo pontino.

«Una manifestazione associativa, aperta al pubblico a titolo gratuito e in concomitanza con il mercatino della memoria nel primo fine settimana di settembre» racconta Angelo Tozzi: «Dal vivere verde all’artigianato di qualità, contiamo su una nutrita partecipazione anche grazie ai nostri sponsor ed espositori, tra i quali Electric Planet, Auto Village, Agro Verde, Vivaio Colicchia, Cipriani di Velletri, Non solo miele, Foglie e Petali, Sementi Scarparo e Orto Grandi, molti di loro già presenti alla prima edizione e che torneranno in questa seconda. Tuttavia – aggiunge Tozzi – anche quest’anno aspettiamo alcuni ospiti che arriveranno da fuori regione e che si andranno ad aggiungere alle nostre eccellenze pontine».

Il nostro obiettivo era quello di fare qualcosa per Latina al centro della città, promuovendo le aziende locali e non solo, facendo conoscere il loro know-how e l’eccellenza dei loro prodotti» spiega Fabiana Benetazzo: «Una due giorni di esposizioni, laboratori, incontri con esperti, seminari e dimostrazioni tenute da giardinieri professionisti, architetti del paesaggio, vivaisti, tecnici e docenti, in un’arena del Museo Cambellotti “vestita” con fiori e piante colorate di tutti i tipi – e per cui ringraziamo dell’ospitalità la direttrice Antonia Lo Rillo, grazie alla quale quest’anno verde e cultura potranno andare a braccetto».

Il Centro Turistico Giovanile “Latina in itinere” invita chiunque fosse interessato ad esporre nel cuore della città a contattare uno dei seguenti numeri (Angelo: 333.6592569 / Fabiana: 380.3721714) o l’indirizzo mail latinainitinere@gmail.com per ricevere tutte le informazioni ed ottenere il proprio spazio a “Plants&Food”, la fiera florovivaistica e del vivere sano dell’Agro Pontino pronta a tornare il 2 e il 3 settembre con la sua seconda edizione.