Torna al Fellini di Pontinia Impatto Zero, così 30 adolescenti imparano a conoscere le emozioni

LATINA – Dopo il grande successo dello scorso anno, torna il Forum per i giovani “IMPATTO ZERO”, il seminario residenziale organizzato dall’Associazione IO SONO ENEA che riunisce 30 giovani fra i 16 ed i 19 anni, dedicato alla conoscenza delle proprie emozioni ed alla possibilità di esprimersi attraverso il linguaggio del palcoscenico. “La straordinaria esperienza della prima edizione del 2022 e il buon esito dei progetti nelle scuole che sono seguiti – dichiara Lisa Perillo, presidente di IO SONO ENEA – ci ha confermato che siamo sulla strada giusta: aiutare i ragazzi a conoscere le emozioni e gestirle consapevolmente può preservarli dai pericoli e li renderà adulti migliori”.

Strutturato in una 3 giorni di full immersion, il percorso, guidato dalla Dr.ssa Benedetta Mira (psicologa, psicoterapeuta) e da Stefano Furlan (regista e formatore teatrale) ha preso il via il 14 luglio articolato in un workshop di discussione ed un seminario teatrale, e termina con la realizzazione di una performance artistica degli iscritti, presentata nel corso della serata finale. “Le emozioni sono la nostra bussola quotidiana – afferma Benedetta Mira, psicologa e psicoterapeuta – senza la quale tutti ci possiamo perdere. L’alfabetizzazione emotiva, ovvero il saper riconoscere le emozioni e imparare a maneggiarle è fondamentale per gli adolescenti, che spesso non sono attrezzati per affrontare i cambiamenti fisici e psichici della loro età”.

Oggi (sabato 15 luglio) al termine della giornata di lavoro i ragazzi incontreranno l’attore Giacomo Ferrara della serie tv Suburra.

“Non si parla solo con le parole – sostiene Stefano Furlan, presidente dell’Associazione Latitudine teatro e direttore artistico di Impatto Zero – ci si può esprimere in tantissimi modi, e il linguaggio dell’arte, in particolare quello del teatro, è uno dei linguaggi possibili per raccontarci agli altri, anche se non abbiamo le parole”.

L’Associazione IO SONO ENEA nasce ad un anno dalla scomparsa di Fabio Gianfreda che, nella notte del 9 dicembre 2020, si toglie la vita a 19 anni. Di quella tragedia, i genitori ed il fratello di Fabio hanno deciso di cogliere la parte più luminosa: il grande talento di un giovane scomparso. “Mio figlio si è distinto come attore, stava studiando da cantante – dice Lisa Perillo, mamma di Fabio – e, come tanti suoi coetanei, ha attraversato momenti difficili, soprattutto durante la pandemia. Ci stiamo impegnando con IO SONO ENEA per fornire ai giovani strumenti concreti per affrontare e superare il disagio esistenziale”.

Il progetto si svolge fino al 16 luglio 2023 presso il Teatro Fellini di Pontinia, dove in fascia serale i partecipanti potranno assistere a spettacoli musicali ed incontri a loro dedicati.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI SERALI

14 luglio – ore 21.15 – THE BEST OF MUSICAL Esibizione del Voice Academy Choir. Il coro, una delle realtà più importanti di Latina, guidato e diretto dal Maestro Giovanni Silvia, accompagnerà il pubblico in una cavalcata entusiasmante fra i successi del Musical, da Mamma mia a Grease, passando per Sister Act e The Greatest Showman. Ingresso € 10

15 luglio – ore 21.15 – GIACOMO FERRARA: OLTRE “SPADINO” Dopo il successo travolgente nella serie Tv “Suburra” e la magistrale interpretazione nel film “Grazie ragazzi”, premiato con diversi Nastri d’argento, l’attore Giacomo Ferrara incontra i ragazzi partecipanti al Forum durante un colloquio con Clemente Pernarella, Direttore artistico del Teatro Fellini. Ingresso libero con prenotazione aperto a tutto il pubblico.

16 luglio – ore 19.30 – Performance degli allievi di “IMPATTO ZERO” Al termine dei 3 giorni del campus, i ragazzi restituiscono al pubblico del Teatro Fellini i risultati del lavoro svolto, mettendo in scena una performance artistica che mira a tradurre in gesti, movimenti e parole la complessità del loro mondo interiore. A seguire festa finale con Dj set. Ingresso € 10

Tutti gli eventi serali si svolgeranno presso il Teatro Fellini di Pontinia.

Prenotazioni e informazioni al 379 113 6857.

La 2ª edizione del Forum per i giovani IMPATTO ZERO gode del patrocinio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Lazio, ed è realizzato grazie ai finanziamenti della Regione Lazio (cofinanziata dal FSE+ 2021-2027) ed alle donazioni di privati ed Aziende: Cuki Cofresco, Domusmart e Saces.