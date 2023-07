Tripodi: “Sulla sanità, in tutta la Regione, c’è tanto da fare e i tempi sono lunghi”

LATINA – Viabilità con la Pedemontana, la Roma Latina e la bretella Cisterna Valmontone, e poi ancora la sanità con i tanti problemi inerenti soprattutto il pronto soccorso. Sono questi i temi affrontati con il consigliere regionale Angelo Tripodi negli studi di Radio Immagine.

In particolare il consigliere della Lega, sulla sanità spiega: “C’è tanto da fare e i tempi, inutile creare aspettative, sono lunghi. In merito al Pronto soccorso, l’unico Ppi che al momento sarebbe in grado di poter aprire per fornire assistenza ai codici meno gravi, è quello di Priverno in tutta la Regione, perchè già strutturato. mancano però i macchinari”.

Sulla viabilità è già a buon punto la Cisterna Valmontone dove stanno per partire le lettere di esproprio.

