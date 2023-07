Una ciclista di Fondi ha vinto la BMW Hero Südtirol Dolomites 2023

FONDI – È di Fondi la ciclista che quest’anno ha vinto la BMW Hero Südtirol Dolomites 2023, gara considerata tra le più ardue al mondo. Affrontando 4500 metri di dislivello, 86 km e una miriade di passaggi molto complessi tra le Dolomiti, Greta Recchia ha registrato il miglior tempo assoluto.

Questa mattina il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha voluto premiare l’atleta che “con la sua straordinaria performance ha dato lustro alla Città di Fondi e al ciclismo femminile nazionale”.

Presenti alla consegna del riconoscimento anche l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro, che ha sottolineato come la tenacia e la determinazione dimostrate siano un grande esempio per lo sport e non solo locale, e l’assessore Sonia Notarberardino, che ha speso parole di apprezzamento per Greta come atleta e come simbolo della straordinaria forza delle donne.