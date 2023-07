Violenza sessuale e maltrattamenti, un arresto a Cisterna

CISTERNA – La Polizia di Cisterna ha arrestato un cittadino straniero accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Le indagini sono partite dopo le denunce dell’ex moglie, vittima di comportamenti violenti, prevaricatori e offensivi, attuati dall’arrestato su un lasso di tempo prolungato nell’ambito del contesto familiare. Le botte e le minacce di morte, sarebbero iniziate già dal 2018 anche in presenza della figlia minore. La furia dell’uomo, spesso ubriaco, si rivolgeva anche contro le porte di casa e varie suppellettili. Le querele sono inoltre corredate da certificazioni mediche che attestano le lesioni riportate dopo le percosse. In due occasioni l’uomo avrebbe cercato di abusare sessualmente della vittima. Ora si trova in carcere a Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.