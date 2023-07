Violenza sulle donne, la Casa di Rifugio Emily di Latina festeggia i 20 anni di attività

LATINA – Ha compiuto i suoi primi venti anni di attività, la Casa di Rifugio Emily di Latina, struttura per donne vittime di violenza aperta nel 2003 dal Centro Donna Lilith di fronte alla progressiva emersione del fenomeno. La festa, nel giardino della Diaphorà a Fogliano, con le operatrici e le volontarie che sono sempre sul campo.

“Abbiamo organizzato un pomeriggio all’aperto da vivere come un momento di leggerezza, per festeggiare anche ballando, perché questi vent’anni sono un traguardo importante – ha sottolineato Francesca Innocenti, presidente dell’Associazione Centro Donna Lilith che da 30 anni opera sul territorio provinciale per sostenere le donne che vogliono dire basta alla violenza di genere e domestica. – Sono vent’anni di traguardi, di successi importanti, in cui abbiamo accolto le donne in pericolo con i loro figli e figlie, consentendo di avviare in sicurezza il loro percorso di fuoriuscita dalla violenza”. Donne che sono sempre più giovani, sotto i trent’anni, la maggior parte italiane.

E sono ancora troppo pochi i posti a disposizione nell’unica casa Rifugio del territorio, sette in tutta la provincia: “E quando dico sette posti, includo quelli riservati ai minori. Ogni anno dobbiamo ricollocare fuori Regione circa 40 nuclei familiari, auspichiamo un potenziamento. Un progetto c’è già”, ci ha raccontato nell’intervista tracciando un bilancio.