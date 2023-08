A bordo di una Twingo rubata e senza patente, la stradale di Aprilia denuncia due persone

APRILIA – La Polizia stradale di Aprilia, in un servizio di vigilanza sulla Pontina, ha proceduto al controllo di una Twingo. I due occupanti non sono stati in grado di fornire spiegazioni sul posesso dell’auto intestata a una terza persona. Inoltre il conducente non era in possesso della patente di guida perchè mai conseguita.

La macchina non risultava rubata, ma solo dopo aver raggiunto telefonicamente la proprietaria gli agenti hanno appreso che la donna l’aveva parcheggiata tre giorni prima sotto la sua abitazione. E’ apparso dunque chiaro che il veicolo era stato rubato. I due uomini identificati, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per ricettazione. Al conducente è stata contestata, inoltre, l’infrazione amministrativa di guida senza patente con sanzione di 5.100 euro.