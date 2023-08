A Cisterna il 16 agosto il concertone di RAF

CISTERNA DI LATINA – L’area concerti di via Carducci è pronta ad accogliere RAF, il cantante di fama internazionale scelto dall’Amministrazione comunale per l’evento clou della “Cisterna Estate 2023”, il “concertone” del 16 agosto, festa in onore del patrono San Rocco.

RAF è tra le firme più importanti della discografia nostrana e il suo “La Mia Casa Tour 2023” ha registrato il sold-out nelle date in giro per l’Italia.

Effetti speciali, una nuova generazione di luci, la collaudata band che lo accompagna da anni, un allestimento scenico e scenografico all’avanguardia saranno gli ingredienti dell’evento che la comunità di Cisterna si appresta a vivere nella serata di mercoledì 16 agosto.

Quella di RAF è una carriera musicale ricca di riconoscimenti ed affetto da parte dei fan, una voce vivida, calda e leggera assieme che ha centrato negli anni numerose hit imposte nella memoria delle sonorità collettive, con l’energia e l’emozione di sempre.

Tantissimi sono infatti i suoi successi: “Inevitabile follia”, “Sei la più bella del mondo”, “Cosa resterà degli anni Ottanta”, “Interminatamente”, “Oggi un Dio non ho”, “Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è”, “Non è mai un errore”, “Ti pretendo”, “Il battito animale”, “Due”, “Stai con me”, “Un grande salto”, il celebre “Self control” che ha varcato i confini continentali, solo per citarne alcuni.

RAF, pseudonimo di Raffaele Riefoli, pugliese di Margherita di Savoia, artista a tutto tondo ha esordito tra la fine degli anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta: da allora continua a stregare i suoi fan di ogni età così come farà anche a Cisterna per la Festa di San Rocco.

In previsione di un grande afflusso di pubblico, sarà consentito il parcheggio libero nell’ampia area mercato di via della Province (ex Nalco) così da raggiungere il centro a piedi attraverso il sottopasso ferroviario.