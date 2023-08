A Gaeta la polizia arresta 31enne con due etti di droga

GAETA – Aveva in casa due atti di droga, 60 grammi di cocaina e il resto di hashish, è stato arrestato dalla polizia a Gaeta A. S. M., 31 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Con la polvere bianca in gran parte già suddivisa in dosi, camuffata da bicarbonato, trovati anche un coltello a serramanico con frammenti di stupefacente sulla lama, sostanza da taglio, vari materiali per il confezionamento e un bilancino di precisione.

L’operazione è scattata il 1° agosto dopo un’indagine che aveva portato gli investigatori del commissariato sulle tracce del giovane che era attivo oltre che a Gaeta, nei comuni limitrofi. Dopo aver effettuato alcuni servizi di osservazione, i poliziotti con l’ausilio dei cinofili di Nettuno hanno deciso per la perquisizione domiciliare scoprendo la droga che con ogni probabilità era destinata alla movida sul litorale pontino.

Il giovane si trova ora agli arresti domiciliari in attesa dell’interrogatorio di convalida.