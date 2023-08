A Latina riparte il caldo: venerdì bollino arancione

LATINA – Si intensifica il caldo, addio bollino verde che ci ha accompagnato per più di una settimana, oggi e domani resta su Latina il bollino giallo, ma venerdì 18 agosto diventerà arancione. E’ quanto ci dicono i bollettini delle ondate di calore del Ministero della Salute: dalla minima di oggi a 21 gradi e stato di preallerta si passerà ai 25° delle 8 di mattina di venerdì quando si entrerà nella fase critica con allerta dei servizi sanitari e sociali. La massima temperatura percepita in queste giornate varierà dai 36° di oggi ai 38 gradi centigradi del 18 agosto. I metereologi hanno chiamato questo anticiclone africano, Nerone, prevedendone la permanenza per circa 10 giorni.