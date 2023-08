A Norma il Norbensis Festival “Il Folklore per la Pace dei Popoli”

NORMA – Torna di scena a Norma il NORBENSISfestival – “Il Folklore per la Pace dei Popoli“, 28°edizione, dal 18 al 22 Agosto 2023 con i patrocini della Regione Lazio e del Comune di Norma. Sarà la prima edizione ad essere ricordata per l’assenza del suo ideatore e promotore Fabio Massimo Filippi, prematuramente scomparso: “Fabio resta fortemente vivo nel cuore di chi vive il festival – dicono in una nota gli organizzatori che ne hanno raccolto l’eredità – Attraverso il suo evento, dopo cinquant’anni di attività nel mondo del folklore, lascia in eredità ai ragazzi del suo team, una “macchina organizzativa”, creata da lui stesso, con l’intento oltre che artistico, di trasmettere valori positivi come la pace, la fratellanza e la condivisione. Il Norbensis Festival lo omaggerà attraverso un premio istituito ad hoc e patrocinato dallo IOV (international organitation fur volkskunts) sezione Italia aderente Unesco, che prenderà appunto il nome Fabio Massimo Filippi e che verrà conferito a personaggi che si sono distinti per essersi dedicati ad attività legate a valori tradizionali, culturali, trasmissione delle arti, usi e costumi dei popoli”.

La Cerimonia di apertura è prevista per il 18 Agosto alle ore 21,30, seguiranno nei giorni successivi, serate di gala di danza e folklore, musica e cibo etnico con le rappresentanze dei gruppi folklorici di Argentina, Georgia, Slovacchia, Perù, Cile e diversi gruppi Italiani. Numerosi gli eventi connessi e momenti di interculturalità, tra i quali, Giochi popolari tra le nazioni e la messa della Pace, con il cerimoniale dei gruppi ospiti. Ci sarà anche un Torneo Internazionale di calcio a 5, e il dopofestival “Colori dal Mondo .

La manifestazione aderisce al FITP (federazione italiana tradizioni popolari), e IGF (union intern.le federations groupes folkloristiques), IOV (international organitation fur volkskunts) l’Associazione Norbensis coglie l’occasione per ringraziare gli enti patrocinanti, gli sponsor e i partner che hanno collaborato negli anni e continuano a farlo, credendo fortemente nel progetto.