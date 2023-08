A Pantanello di Ninfa torna “Il Parco delle Stelle”

LATINA – Dopo la superluna, solo pochi giorni e sarà la volta delle stelle con un appuntamento particolare in provincia di Latina, esattamente nel Parco di Pantanello. Il prossimo 12 agosto con la Lipu Latina, nell’area rinaturalizzata a ridosso del Giardino di Ninfa, la Fondazione Roffredo Caetani promuove “Il Parco delle Stelle”, divenuto in pochi anni momento atteso per gli amanti della natura e dell’astronomia.

A partire dalle ore 18.45, due sere dopo la Notte di San Lorenzo, quando si prevede il picco di “stelle cadenti”, una passeggiata al tramonto all’interno dell’oasi naturale e, a seguire, l’osservazione astronomica (con la possibilità di consumare una cena al sacco).

Informazioni sull’evento nella locandina, prenotazione obbligatoria scrivendo a oasi-parcopantanello.frc@lipu.it o scrivendo via whatsapp ai numeri 3273860129 oppure 3271057822.