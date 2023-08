A Ponza e Terracina arrestate due persone per spaccio di stupefacenti

Diverse operazioni hanno impegnato i Carabinieri delle varie stazioni provinciali. A Terracina è stato arrestato un 31enne per spaccio e detenzione di stupefacente. Il giovane, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver ceduto una dose di Marijuana ad un 29enne. La perquisizione ha permesso di trovare altri 250 grammi di marijuana e alcune dosi di hashish. Il 31enne si trova ora ai domiciliari.

A Ponza invece, i controlli hanno portato all’arresto di un uomo del posto trovato in possesso di 185 grammi di cocaina nascosta nella propria abitazione, oltre a materiale per il confezionamento. L’arrestato si trova ai domiciliari.

A San Felice Circeo i Carabinieri hanno fermato un uomo che doveva trovarsi ai domiciliari e invece era a passeggio in strada. L’arresto è già stato convalidato. Anche per un uomo di Priverno ai domiciliari la misura dei domiciliari è stata aggravata poiché trovato in strada in più di una occasione.