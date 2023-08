A settembre a Latina apre un nuovo spazio espositivo

LATINA – A settembre aprirà a Latina un nuovo spazio espositivo: l’OmniArt OpenGallery, in via Legnano, 65, gestito dall’artista di Latina Marianna Scuderi, Presidente dell’omonima Associazione Culturale. Il 2 settembre ci sarà un open day a ingresso gratuito, con la presentazione a cura di Ida Costa (giornalista-pubblicista) e l’esibizione al violino di Valentina Ottaviani.

Nel raccolto e accogliente ambiente della galleria saranno organizzate, a cadenza bimensile, mostre personali e collettive di pittura, scultura, installazione, arte digitale e fotografia, in una concezione dell’arte aperta a tutte le modalità d’espressione, dalle più tradizionali alle più innovative. E’ in quest’ottica che trova spiegazione il nome “OmniArt Open Gallery”. All’interno della galleria saranno esposte in maniera permanente alcune opere di Marianna Scuderi e dipinti di Salvatore Baylon. L’OmniArt si avvarrà, inoltre, della collaborazione della critica d’arte Laura Cianfarani.

La nuova stagione di mostre si aprirà martedì 5 settembre proprio con la personale di Marianna Scuderi, grafica, pittrice e digital artist che vanta un notevole curriculum di esposizioni in Italia e all’estero. Nei periodi successivi esporranno Ida Costa, Vincenzo Bianchi, Andrea Arminio, Dante Malori, Salvatore Baylon, Marzia Giannini, Francesco Paolo Martelli, Riccardo Parisi, Marta Pietrosanti, Stefania Storchi e Marina Mangiapelo, solo per citarne alcuni.

Marianna Scuderi, appassionata d’arte sin da piccola, nel 1994 si diploma al Liceo Artistico di Latina e decide di proseguire gli studi iscrivendosi all’Accademia di Belle Arti di Roma. Contemporaneamente sfrutta le sue capacità creative lavorando nell’azienda tipografica di famiglia, dove ha modo di inserirsi nel campo della grafica pubblicitaria e creativa.

Come afferma lei stessa, “la mia pittura nasce da una base conoscitiva di disegno grafico e pittorico, da stati emotivi, da una pittura d’azione chiamata action painting. Mi descrivo in ogni quadro, in ogni stato emotivo che nasce dentro me. Ogni pensiero, ogni movimento, ogni gesto è un segno che scavalca e prende forma attraverso il mio lavoro, con il quale esprimo un sentimento che giorno dopo giorno si racchiude in un segno, in un’azione (…) Dipingere per me è ragione di vita, è ciò che mi fa sentire veramente libera”.

Il colore è carattere fondamentale della poetica della Scuderi, la quale, avvalendosi di vernici industriali e smalti colati direttamente da pennelli o spatole, ne fa un elemento percettivo per eccellenza. Ed è proprio attraverso il colore che l’artista esprime la sua percezione della vita nei suoi aspetti felici come in quelli più dolorosi, dell’immaginario, di amori incompresi o del passato sfuggito inutilmente.

Benito Corradini, giornalista, scrittore, ideatore e organizzatore di eventi in Italia, in Europa e nel mondo, oltre che Presidente dell’Accademia Internazionale “La Sponda”, a buon diritto considera Marianna Scuderi un punto di riferimento dell’arte pontina. Nel suo testo critico si legge:

“La sua produzione artistica varia nella presentazione di tele con vorticosi ed intensi colori, che quasi si inseguono come movimenti magmatici, dove l’intensità e l’animazione hanno una loro valenza attrattiva che testimonia una ricerca espressiva di nuove forme creative dove l’artista cerca di trovare a mostrare nuovi punti di riferimento alle sue intense emozioni. La forza espressiva delle opere di Marianna trovano il loro punto di maggiore evidenza nella movimentazione di colori, quasi un getto di un vulcano dove si trovano elementi di visibilità e di individuazione che danno l’idea di riferimenti della natura selvaggia, incontrastata, piena delle sue caratteristiche creative.

La mano dell’artista è guidata in questa sua profonda ricerca, da una forte volontà di trovare nuovi elementi compositivi, nuove idee di espressione artistica e culturale e oltre le forme apparenti, quasi lontana dal tutto, con una decisiva valutazione anche figurativa nella considerazione che l’animazione cromatica è più efficace di tante forme di cose e persone, e ti trasporta in mondi inesplorati dove solo l’attentato estetica può arrivare. Il mondo creativo, l’eccellenza della vita e del suo essere e divenire, sono evidenziate della Scuderi con una attraente visione animale di colori, forme espressive da intuire per cercare di addentrarsi nel suo mondo di ricerca creativa e poterne godere gli effetti estetici realizzati”.

(Benito Corradini)

Apertura mostra: dal 5 al 16 settembre

Orari galleria: dal martedì al venerdì 16.00-20.00/sabato 10.00-14.00

Indirizzo: via Legnano, 65 – Latina

Ingresso con tessera associativa (10 euro)