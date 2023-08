Abc Latina, la Giunta dispone una verifica puntuale sull’azienda speciale

LATINA – Disposta, dalla giunta del sindaco di Latina Matilde Celentano, una due diligence sull’azienda Speciale Abc, che gestisce nel capoluogo il servizio di igiene urbana. Si tratta del primo atto ufficiale assunto dalla nuova amministrazione, relativo all’azienda strumentale dell’ente.

L’obiettivo dell’esecutivo, nella verifica puntuale sull’investimento operato dal Comune nel 2017, è quello di porre in essere “una corretta pianificazione degli obiettivi da raggiungere e per poter esprimere i relativi indirizzi strategici e gestionale dell’azienda speciale”, ha spiegato l’assessore alle Partecipate Ada Nasti, a margine della riunione di giunta che si è svolta ieri e che ha portato alla relativa deliberazione.

Nel dettaglio, la due diligence richiesta dovrà spaziare in diversi ambiti a cominciare dalla governance: analisi dello statuto, dell’atto costitutivo, del regolamento sul controllo analogo, del rispetto delle disposizioni normative applicabili all’azienda speciale.

“Chiediamo la verifica del patrimonio di Abc e l’analisi di tutti i contratti di consulenza, di fornitura e di appalto al fine – ha spiegato l’assessore Nasti – di valutarne l’impatto sulle passività attuali o future”.

Tra gli ambiti dell’approfondimento richiesto ci sono inoltre aspetti giuslavoratistici, con analisi dei contratti di lavoro a qualsiasi titolo, anche individuali dei manager e delle figure apicali. Sotto la lente anche l’organizzazione e gestione operativa, rispetto la mission istituzionale, in primis attraverso la valutazione delle attività svolte e dei processi attuativi rispetto agli obiettivi del contratto di servizio. L’elenco si conclude con l’analisi di eventuali contenziosi o di passività potenziali idonee a produrre passività di bilancio con relativa stima, termini di esigibilità delle stesse e degli eventuali accantonamenti, e l’analisi di tutti gli aspetti economici-finanziari e di bilancio.

La giunta ha dato mandato al dirigente del servizio Finanziario e Partecipate del Comune di avviare la procedura selettiva per il conferimento di uno specifico affidamento per l’analisi della due diligence organizzativa e contabile dell’Azienda Beni Comuni di Latina ad una società di revisione legale e contabile, impegnando la somma di 40mila euro.