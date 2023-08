Al via a Sabaudia “Mediterranea – La civiltà blu”

SABAUDIA – Sarà il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ad aprire ufficialmente le serate della terza edizione di “Mediterranea – La Civiltà Blu”, la rassegna culturale ideata e organizzata da Micromegas e moderata dal vicedirettore del TgLa7 Andrea Pancani, che si terrà dal 2 al 25 agosto nella sede della Corte Comunale di Sabaudia (Latina).

A impreziosire la manifestazione ci saranno due progetti culturali esclusivi e di grande respiro internazionale, dedicati a due eccellenze del nostro Paese: una mostra sulla Biodiversità (Italian Biodiversity Keepers) con una iniziativa che promuove – grazie al Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFAA) – l’impegno dell’Italia per la tutela dell’Ambiente. La struttura – già esposta a New York dall’ 8 al 18 maggio scorsi presso il Palazzo dell’ONU – rappresenta un’eccellenza tutta italiana e sarà un’occasione unica per i visitatori che dal 3 al 18 agosto potranno visionare con visite guidate condotte dai Carabinieri Forestali decine di schede descrittive e prendere conoscenza del lavoro straordinario svolto in questo ambito.

Inoltre, sarà possibile visionare (fino al 30 settembre) una delle sculture più importanti dell’espressionismo italiano: “l’Ulisse” di Ugo Attardi, pittore, scultore e scrittore italiano, in occasione del centenario della sua nascita (Genova, 1923 – Roma, 2006). All’ingresso della Corte Comunale, il pubblico potrà ammirare da vicino questa straordinaria opera prodotta in 3 esemplari: la prima si trova a New York presso Battery Park a Manhattan, la seconda è collocata nel cortile di Palazzo Valentini a Roma, e la terza appunto a Sabaudia.

Mercoledì 2 agosto, alle 21:15, sulle note del violinista Andrea Casta, si aprirà ufficialmente il sipario della Rassegna. Primo ospite d’eccezione il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. Seguirà il dibattito con il giornalista Rai, Francesco Giorgino, il consigliere delegato di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia, l’ambientalista e politico, Ermete Realacci, e il Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri (CUFAA), Gen. C.A. Andrea Rispoli.

Una grande rassegna, unica nel panorama nazionale, che vedrà giovedì 3 agosto protagonista il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Venerdì 5 agosto vi sarà la terza edizione del Premio Catricalà: saranno assegnati i premi al Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, al Prefetto di Roma, Lamberto Giannini e al Direttore dell’Ufficio di Segreteria del Presidente della Repubblica, Simone Guerrini. Nel corso della serata, sarà analizzato il ruolo dei “Servitori dello Stato” con Diana Agosti Catricalà, Gianni Letta, il Condirettore Generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, il Direttore di Milano Finanza, Roberto Sommella e il Presidente Onorario e Founder Auxilia Finance, Paolo Righi.

Lunedì 7 agosto sarà ospite della Rassegna il Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. Martedì 8 agosto di scena il welfare e le politiche sociali con il Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli. Giovedì 10 agosto faccia a faccia con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, mentre venerdì 11 agosto spazio al “Giallo” con lo scrittore, sceneggiatore e drammaturgo Maurizio De Giovanni, l’attrice Anna Ammirati, attrice e il Comandante del RIS – Arma dei Carabinieri di Roma, Sergio Schiavone. Giovedì 17 agosto “Politicamente Scorretto” con lo spettacolo teatrale scritto e interpretato dal giornalista e autore televisivo, Massimiliano Lenzi, e dall’attrice Sarah Biacchi. Venerdì 18 agosto l’eccellenza italiana con l’intervista all’imprenditore della moda, Brunello Cucinelli. Martedì 22 agosto il Made in Italy e la grande sfida di Expo 2030 con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, Massimo Scaccabarozzi, Giuseppe Scognamiglio e il direttore di Radio 1 Rai, Francesco Pionati. Giovedì 24 agosto si parlerà del futuro dello sport con il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Gran finale venerdì 25 agosto con uno dei temi “bollenti” dell’estate, “Case vacanza, quale turismo?”: tra gli ospiti il Sindaco di Firenze Dario Nardella, l’assessore ai grandi eventi, sport, turismo e modo del Comune di Roma, Alessandro Onorato, e il direttore di Rai News24, Paolo Petrecca. Sarà inoltre ospite della Rassegna il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.