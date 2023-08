Al via Sermoneta in Folklore, settima edizione del Festival internazionale

SERMONETA – Sermoneta torna a essere palcoscenico mondiale dal 22 al 27 agosto per la settima edizione del Festival internazionale “Sermoneta in folklore”, che ospiterà gruppi provenienti da vari paesi del mondo nel segno dello scambio culturale e della passione per la cultura tradizionale. La manifestazione è organizzata dall’associazione Sbandieratori Ducato Caetani in collaborazione e con il contributo dell’amministrazione comunale di Sermoneta e della Regione Lazio. A partecipare, oltre agli Sbandieratori di Sermoneta, ci saranno gruppi folk provenienti da Messico, Spagna e Perù.

“Siamo orgogliosi di accogliere gruppi provenienti da ogni parte del mondo, rappresentanti di diverse culture, lanciando un messaggio di pace e di collaborazione tra i popoli in un momento in cui i conflitti e le tensioni internazionali stanno condizionando la nostra vita”, spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli. “Sermoneta è lieta di accogliere il pubblico che vorrà assistere a questi spettacoli suggestivi ma anche carichi di significato”.

Si parte martedì 22 agosto con l’inaugurazione del festival alle ore 21 al Belvedere di Sermoneta, dove ci sarà la cerimonia di apertura del festival e a seguire l’esibizione dei gruppi. Mercoledì 23 le esibizioni saranno a Sabaudia, mentre giovedì e venerdì la manifestazione si terrà in piazza del Popolo a Sermoneta. Si prosegue ancora sabato 26 agosto con il festival in “trasferta” a Nettuno. Gran finale domenica 27 agosto a Sermoneta: alle 20.30 le delegazioni di Serbia, Colombia Paraguay e Italia partiranno da fuoriporta per arrivare, alle 21, al Belvedere per la serata di chiusura del festival.

Dal Messico arriva il Sima Ballet Folklorico, con le danze tipiche messicane e la promozione della loro cultura. Dalla Spagna arriva il gruppo Alto Aragon, che fa compiere allo spettatore un viaggio tra gli usi e i costumi della regione dell’Aragona. Dal Perù ci sarà il gruppo “Perù multicolor”, con 24 anni di attività alle spalle composto da musicisti e ballerini che in quasi un quarto di secolo hanno portato il folklore peruviano in ogni angolo del mondo.

Dall’Italia i padroni di casa, gli sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta, 27 anni di storia alle spalle, nata con lo scopo di promuovere l’antica arte della bandiera e di portare avanti l’interesse verso il folklore nazionale ed internazionale, partecipa a manifestazioni e festival in tutto il mondo. Presieduta da Biagio Vasta, l’associazione si è fatta conoscere a Melbourne, in Corea in occasione dei Mondiali di Calcio, in Messico, al Columbus Day di New York, ai vari festival internazionali del Folklore in Perù, Brasile, Grecia, Francia Svizzera, Ungheria, Malta, Israele, Spagna, Messico, Stati Uniti.

