Otto conducenti positivi a test su droga e alcol: i controlli a Terracina dove un anno fa morì Romeo Golia

TERRACINA – Pattuglie con drugread ed etilometri hanno sorvegliato le strade pontine di notte. Al termine del servizio sei conducenti sono risultati positivi all’alcol, e tra loro un minorenne, mentre due avevano assunto cocaina prima di mettersi alla guida. Gli accertamenti sono stati effettuati dalla polizia stradale con il supporto del personale sanitario della questura e il bilancio è di tre patenti ritirate, una persona denunciata all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti e di diverse contravvenzioni relative al mancato uso delle cinture di sicurezza e per il superamento dei limiti di velocità.

I controlli sono stati svolti a Terracina dalle pattuglie dirette dal comandante provinciale della Polstrada, Gianluca Porroni e dal dirigente del commissariato Marco De Bartolis “Si tratta – dicono dalla Questura – di un segnale importante in termini di prevenzione e repressione delle condotte pericolose per la sicurezza stradale, ma anche in termini simbolici. Il servizio infatti è stato svolto a poche centinaia di metri dal luogo in cui esattamente un anno fa (il 5 agosto 2022) fu investito e perse la vita un bambino di 11 anni”.

Proprio a Romeo Golia oggi sarà dedicata una targa posta nei pressi del luogo dell’incidente causato – lo ricordiamo – da un giovane trovato positivo all’uso di sostanze e poi condannato per omicidio stradale.