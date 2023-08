All’Arena Cicerone di Formia arriva Nicola Piovani

FORMIA – L’Arena Cicerone a Formia ospiterà questa sera, lunedì 21 agosto, alle ore 21.15 (ingresso con voucher euro 5,00), il celebre compositore, pianista e direttore d’orchestra romano Nicola Piovani, premio Oscar per la colonna sonora del film “La vita è bella” diretto e interpretato da Roberto Benigni. Il celebre artista sarà protagonista del concerto “Note a margine”, una sorta di racconto autobiografico in cui condividerà con il pubblico esperienze, ricordi ed emozioni di oltre quaranta anni di carriera. Un avvincente racconto di teatro musicale, con le immagini del famoso fumettista Milo Manara, in una formazione che si avvale della partecipazione degli storici compagni di viaggio e di musica Marina Cesari (sax) e Marco Loddo (contrabbasso). Presentato per la prima volta durante il Festival di Cannes con il titolo “Lecon concert”, lo spettacolo racconta al pubblico il tragitto e la ricerca poetica del compositore durante il lavoro con registi di fama internazionale suggerendo immaginarie stazioni di un viaggio musicale in libertà.

Per la speciale occasione il Comune di Formia ha attivato un apposito servizio di due bus navetta gratuiti affidati all’ATP, per consentire ai cittadini di poter raggiungere l’area del Porticciolo Caposele, in località Vindicio. Il servizio, che inizierà dalle ore 19.00 e si protrarrà fino alle ore 24.00 e comunque fino alla chiusura della manifestazione, partirà dal parcheggio del Molo Vespucci, con sosta prevista in Piazza Mattej e arrivo al Piazzale Caposele, garantendo il normale servizio di andata e ritorno.