Scuola e cinema, “Il mio posto è qui”: proiezione e incontro

LATINA – Proiezione speciale al cinema Corso di Latina lunedì 20 maggio alle ore 11.00 per i ragazzi del Liceo Artistico Statale “Michelangelo Buonarroti”. L’incontro con il regista Cristiano Bortone, organizzato dalla Prof.ssa Maria Griffo, permetterà agli allievi di assistere alla proiezione del film “Il mio posto è qui” un racconto di emancipazione e coraggio nella Calabria degli anni Quaranta. La sceneggiatura del film è tratta dall’omonimo romanzo di Daniela Porto che firma la co-regia. Siamo in un piccolo paese calabrese all’indomani della fine della Seconda Guerra mondiale, i protagonisti sono Marta, ragazza madre promessa in sposa ad un uomo che non ama e Lorenzo, omosessuale conosciuto come “l’organizzatore dei matrimoni”. Siamo nella Calabria rurale del 1946, anno di cambiamento per un’Italia che portava alle urne per la prima volte le donne. Nel paesino della Locride, una donna sola con suo figlio e l’amico omosessuale sfideranno convenzioni patriarcali e ancestrali, pur di realizzare i propri sogni. “Il mio posto è qui” in punta di piedi affronta tematiche scottanti e apre una riflessione su quel passato che ci lasciamo alle spalle da poco più di settant’anni. Solidarietà, tenacia, ribellione, intelligenza questi e altri i sentimenti messi in campo da Cristiano Bortone e Daniela Porto che incontreranno lunedì 20 maggio alle ore 11.00 i ragazzi del Liceo Artistico Statale “Michelangelo Buonarroti”, il dibattito sarà coordinato dalla giornalista Dina Tomezzoli.