Aprilia, doppio attentato contro un giovane imprenditore

APRILIA – I Carabinieri di Aprilia stanno indagando sul doppio attentato contro un noto imprenditore di Aprilia a cui la scorsa notte è stata prima incendiata l’auto, un’Audi A6 parcheggiata sotto casa, poi una molotov è stata lanciata contro la sua attività, una nota panineria di via delle Regioni. È a tutti gli effetti un messaggio intimidatorio la sequenza di attentati che si sono consumati ai danni del titolare, un giovane imprenditore del posto. I danni più ingenti sono quelli riportati dalla vettura mentre l’attività, serranda e mura esterne a parte, non ha subito danni. Le fiamme infatti non sarebbero penetrate all’interno. Sul posto sono intervenuti sia Vigili del fuoco che carabinieri che ora dovranno fare luce sulla vicenda.