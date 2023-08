Arrestati e poi rilasciati, tornano in caserma e aggrediscono i Carabinieri

FORMIA – Caos nella caserma dei carabinieri di Formia a largo caduti di Nassiriya. Tre uomini già noti alle forze dell’ordine perché tratti in arresto e rinchiusi nei giorni scorsi nel carcere di cassino con l’accusa di rapina, erano stati poi scarcerati e si sono presentati in caserma pretendendo la restituzione degli oggetti sequestrati. I militari hanno provato a spiegare che gli oggetti erano sotto inchiesta e che dunque sarebbe stato necessario attendere che la giustizia facesse il proprio corso per poterli eventualmente restituire. Ma i tre non hanno voluto sentire ragioni e ne è nato un diverbio che rischiava di trasformarsi in qualcosa di più. Uno dei tre è stato nuovamente arrestato con l’accusa di oltraggio a pubblico ufficiale mentre gli altri due sono riusciti a dileguarsi.