Auto prende fuoco sulla Pontina, salvo l’occupante

APRILIA – Paura questa mattina sulla SS Pontina per un automobilista a bordo di una Ford Fiesta che ha improvvisamente preso fuoco. Le fiamme partite dal vano motore hanno dato il tempo all’uomo di accostare, lasciare l’auto e chiamare i soccorsi puntualmente arrivati. E’ accaduto al km 37.700 sulla corsia sud in direzione di Latina dove è intervenuta la polizia stradale di Aprilia. Per consentire le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza gli agenti hanno chiuso temporaneamente una corsia. Poi, una volta completato l’intervento, il mezzo è stato rimosso e la strada riaperta.

Il traffico è tornato regolare sul tratto in una giornata in cui l’Anas ha previsto il bollino nero per l’arteria proprio in uscita dalla Capitale e in direzione delle principali località turistiche della riviera romana e pontina. Al momento però nessuna particolare situazione di pressione è segnalata sulla SS 148.