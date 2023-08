Bagno di folla per il super campione di padel a Latina e Fondi

LATINA – Un bagno di folla, sabato e domenica scorsi, per la due giorni di padel organizzata da Emanuele Benazzato per conto dell’Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo e Asc della provincia di Latina.

Due giorni, sabato all’Agora e domenica al Camping Le Dune di Fondi, in cui gli appassionati di padel hanno potuto incontrare uno dei loro grandi idoli, Matías Díaz Sangiorgio, uno dei giocatori più forti di tutti i tempi. Lezioni per i più esperti, ma anche tanti consigli dispensati a principianti e appassionati di questo sport diventato uno dei più amati.

Argentino, nato il 27 settembre 1978 a Buenos Aires, Matías Díaz Sangiorgio è da 30 anni un giocatore professionista tra i più apprezzati nel circuito. Il suo gioco è caratterizzato dall’essere difensivo e lottare per ogni punto, motivo per cui è soprannominato “The Warrior”.

“Siamo orgogliosi di essere riusciti a portare a Latina un altro grande campione di padel – spiega Gianluca Marchionne, neo Presidente dell’Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo e di Asc Latina. Un grande plauso va a Emanuele Benazzato che, dopo essere riuscito, lo scorso anno, a portare in provincia di Latina l’icona del padel mondiale, Miguel Lamperti, è riuscito a replicare organizzando un week end che è stato un grandissimo successo grazie ai tanti giocatori e appassionati che, a Latina e Fondi, hanno trascorso una giornata in compagnia di uno dei più giocatori più forti del padel internazionale”.