Bassiano, altra truffa con il reddito di cittadinanza: percepiti indebitamente 23mila euro

BASSIANO – Hanno dichiarato di risiedere in Italia da oltre 10 anni e hanno percepito indebitamente ben 23mila euro di reddito di cittadinanza. A scoprire tre cittadini comunitari, tutti quarantenni, residenti nella cittadina lepina, sono stati i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia guidati dal tenente colonnello Paolo Guida, nel corso di una serie di controlli. Nei loro confronti è scattata la denuncia per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e la sospensione immediata del beneficio. Avevano già percepito circa 50 mensilità.