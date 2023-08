Bob Sinclair, tutto pronto per l’evento all’Hotel Come cambia la viabilità

LATINA – Tutto pronto all’Hotel Fogliano New Life per lo spettacolo questa sera del dj francese Bob Sinclair che darà vita all’evento più atteso della costa pontina. La musica inizierà alle 22:30 e sono previste alcune modifiche alla viabilità del Lungomare, a partire dalle ore 20 e fino alla fine dell’evento, come spiegato dall’assessore al ramo Gianluca Di Cocco: “Verrà istituito il senso unico di marcia da Caportiere con direzione Rio Martino e con direzione Foce Verde, mentre verrà interdetta la circolazione in senso opposto, con provenienza da entrambi i lati. Da Strada Casilina sarà interdetta la deviazione verso Capo Portiere. L’organizzazione dell’evento ha messo a disposizione due parcheggi presso: 1) via del lido altezza Via Velaccio e a 2) Capo Portiere, fronte Hotel Miramare”.