Cade nel vuoto e muore. Tragedia a Priverno

PRIVERNO – Voleva riattaccare il quadro elettrico dopo il temporale, ma è scivolata giù da un’altezza di diversi metri. E’ morta così ieri Paola Picozza, di 49 anni. Secondo la ricostruzione la donna è scivolata da una balaustra mentre si era sporta nel tentativo di riaccendere un interruttore dell’energia elettrica spento a causa del maltempo. I fatti in via Torretta Rocchigiana a Priverno. Il volo di 4 metri non le ha lasciato scampo. Un’amica che si trovava con lei ha immediatamente allertato i soccorsi del 118 e un’automedica e sul posto, vista la gravità della situazione, è stata attivata anche un’eliambulanza che l’ha trasportata a Roma. Le ferite riportate nella caduta però, si sono rivelate troppo gravi.