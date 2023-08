Cisterna, era scomparso, trovato in avanzato stato di decomposizione

CISTERNA – Un cadavere in evidente stato di decomposizione è stato trovato sabato intorno alle 18 in Via dei Ciliegi a Cisterna. Dai primi accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine intervenute, apparterrebbe ad un uomo le cui ricerche erano in atto da circa cinque giorni dopo le segnalazioni dei parenti.

Si tratta di un uomo senza fissa dimora, G. F., le iniziali, di 61 anni. Secondo una prima ipotesi l’uomo sarebbe deceduto per cause naturali, ma sarà la magistratura a decidere come procedere e la salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini sono condotte dal Commissariato di polizia di Cisterna. (un tratto di Via dei Ciliegi su Google Maps)