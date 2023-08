Cisterna Volley, tutto pronto per l’avvio della stagione in Superlega

CISTERNA – È ufficialmente iniziata la stagione del Cisterna Volley in Superlega. Questa mattina i giocatori della formazione pontina si sono ritrovati presso il Poliambulatorio Riabilitazione Ninfa del dottor Martini a Cisterna di Latina. Gli atleti hanno potuto seguire il percorso di screening e analisi con lo staff del Club mentre nel pomeriggio è in programma la prima seduta di pesi presso il palazzetto di Cisterna di Latina.

«L’obiettivo di una preparazione fisica, chiaramente, è quello di riuscire ad arrivare in nelle migliori condizioni possibili alla prima partita di campionato – taglia corto coach Guillermo Falasca – Ma andiamo per gradi, prima vediamo come saranno andati i test che abbiamo fatto per analizzare lo stato generale dei giocatori, poi partiremo con il lavoro che sarà più o meno intenso: questo dipenderà dallo stato fisico dei giocatori anche se qualcuno mancherà all’appello per gli impegni con le nazionali. La cosa positiva è che, nel complesso, il numero delle assenze non sarà così eccessivo e per questo sarà possibile impostare fin da subito un lavoro che ci permetterà di iniziare a creare progressivamente le giuste condizioni per impostare quello che faremo in condizioni ottimali. Quando le cose progrediranno inizieremo a prendere il ritmo gara con alcuni allenamenti congiunti che, molto probabilmente organizzeremo con squadre vicine, poi arriveranno i test più impegnativi che ci porteranno ad alzare l’asticella per arrivare poi alla prima di campionato». Durante la preparazione, alla prima squadra, verranno aggregati alcuni giovani prospetti del Marino Pallavolo, società con cui il Cisterna ha un proficuo rapporto di collaborazione: i giovani che verranno inseriti permetteranno di integreranno le assenze, specie nella prima fase e questo permetterà a coach Falasca di poter sviluppare il lavoro con un numero considerevole di elementi.

I test sono stati svolti dallo staff medico del Cisterna Volley, un team di professionisti rodato ed esperto. «Sono molto contento di poter lavorare con questo staff di professionisti, la cosa molto positiva è che si tratta di persone che ormai lavorano insieme da moltissimo tempo e questa è una garanzia di grande efficienza – assicura il dottor Amedeo Verri, ormai un veterano della pallavolo pontina, a capo dello staff medico – Grazie all’esperienza maturata insieme negli anni ormai ci interfacciamo in maniera continua e professionale: dialoghiamo molto per garantire un’attenzione costante a tutti i componenti della squadra. In questo gruppo, che lavora insieme da molto tempo, non ci sarà l’osteopata Mirko Carnevale che ha messo a disposizione molta professionalità in questi anni: ci teniamo a ringraziarlo per il lavoro svolto augurandogli le migliori soddisfazioni professionali».

Le visite mediche hanno coinvolto gli atleti del Cisterna Volley: volti rilassati e abbronzati alla vigilia di una stagione che sarà molto impegnativa. «L’inizio della stagione, con le visite mediche, è sempre un momento molto importante e viene svolto con l’obiettivo di fare una valutazione pre-season per gli aspetti sia medici sia traumatici con l’obiettivo di prevenire il più possibile gli infortuni – spiega il dottor Gianluca Martini, ormai da quasi 20 anni specialista in ortopedia e operativo con diverse realtà del territorio oltre a operare anche su Roma e in Abruzzo – Le visite vengono svolte dallo staff della società Cisterna Volley con a capo il dottor Amedeo Verri, professionista con cui ho il piacere di lavorare da molti anni, poi ci saranno anche i due fisioterapisti del club, insieme a loro l’osteopata, il nutrizionista e il podologo». Nel nuovo Poliambulatorio Riabilitazione Ninfa, aperto da appena un anno a Cisterna in via Carlo Rosselli, verranno svolte anche le visite di medicina dello sport per l’idoneità annuale. «Le valutazioni anamnesiche e funzionali dei ragazzi sono molto utili in un’ottica di lavoro sportivo e per questo vanno svolte in maniera accurata – conclude Martini, direttore sanitario del poliambulatorio di Cisterna – Verranno eseguite anche le visite di medicina dello sport per l’idoneità annuale all’attività agonistica: la visita prevede la valutazione cardiologica sul cicloergometro con la presenza del cardiologo Giorgio Greci affiancato dal medico dello sport».

Oltre ad Amedeo Verri e Gianluca Martini, rispettivamente medico sociale e ortopedico della squadra, ci sono anche Giorgio Greci (cardiologo), Salvatore Battisti (biologo nutrizionista), Elio Paolini e Valeria Diviziani (fisioterapisti), Michele Freda (osteopata), Alessandro Russo (podologo), Francesco Sciuto (diagnostica per immagini) e Roberto Zaralli (responsabile delle analisi di laboratorio).