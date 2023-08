Controlli a tappeto della Capitaneria di Porto a Ponza e Ventotene

PONZA – In vista dell’aumento di turisti sulle isole pontine l’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza ha intensificato l’attività di controllo a garanzia della sicurezza della navigazione. Ieri durante un controllo in località Piscine Naturali, è stato denunciato un soggetto già noto alle forze dell’ordine, che stava esercitando sine titulo, l’attività di noleggio ombrelloni in area ad elevato rischio di dissesto idrogeologico e oggetto di apposito provvedimento di interdizione.

22 attrezzature balneari sono state sequestrate e ora il soggetto dovrà rispondere sia di reati riguardanti l’abusiva occupazione di demanio marittimo che di non aver rispettato il provvedimento di interdizione, mettendo in potenziale pericolo l’incolumità dei propri avventori.

Sia a terra che in mare è stata inoltre svolta una capillare attività di verifica sul rispetto della specifica normativa in materia di locazione e noleggio di unità da diporto e sono state elevate multe per circa 9 mila euro.

In particolare nel corso di un controllo in mare è stata accerta l’abusiva attività di locazione di unità da diporto senza le autorizzazioni. Per l’utilizzo commerciale di unità da diporto sono infatti necessarie visite, certificazioni e dotazioni aggiuntive le quali forniscono ulteriori garanzie di qualità e sicurezza. Al trasgressore comminata un multa da 3.672,22 euro.

Questa mattina sono stati anche ispezionati due ristoranti del centro di Ponza. Tutto regolare sotto il profilo dell’etichettatura e della tracciabilità dei prodotti; al termine, sono state assegnate delle prescrizioni di carattere tecnico-operativo, a cui i ristoratori dovranno adeguarsi entro le tempistiche assegnate o incorreranno in una sanzione rispettivamente pari a 500,00 e 1500,00 €.

Anche il dipendente Ufficio Locale Marittimo di Ventotene ha rafforzato l’attività di controllo, con un particolare focus all’attività di vigilanza a tutela dell’Area Marina Protetta, che ha portato all’elevazione di 2 verbali da 344,00 cadauno, nei confronti di altrettanti conduttori di unità da diporto che transitavano illecitamente nella zona integrale di riserva.