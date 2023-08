Da Sabaudia a Nizza in sella a un “Sì”

LATINA – Ha riscosso un enorme successo sui social la pazza avventura intrapresa da quattro giovani pontini, riusciti a raggiungere Nizza partendo da Sabaudia in sella a 4 motorini “Sì” Piaggio. Parliamo di Kevin Negossi e Samuele Lisi di Pontinia, di Pierluca Delogu di Priverno e di Manuel Possamai. Nonostante innumerevoli ostacoli, i quattro ragazzi hanno percorso oltre mille chilometri sui loro scooter d’epoca: il 17 agosto erano in piazza del Comune a Sabaudia, il 22 stavano festeggiando il loro traguardo in Francia. Un’avventura intrapresa per lanciare un messaggio: “fissarsi sempre un obbiettivo e fare di tutto per raggiungerlo”.

Ascoltiamo il racconto di Kevin Negossi al microfono di Domenico Ippoliti