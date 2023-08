LATINA – Enrico Della Pietà è il nuovo commissario Ater di Latina. Lo ha stabilito il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che oggi ha nominato i commissari straordinari delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica per Latina, Viterbo e Rieti.

Il nome di Della Pietà, esponente pontino di Forza Italia, circolava ormai da settimane e prenderà il posto di Marcio Fioravante che a giugno aveva lasciato l’incarico. Tanti i progetti che il nuovo commissario troverà sulla scrivania, da quello del Nicolosi, alle Vele, l’ex Icos, fino alle manutenzioni e l’efficientamento energetico del patrimonio esistente in provincia di Latina per 50 milioni di euro. A Della Pietà ora il compito di guidare l’Ater pontina, una delle aziende più attive nel Lazio e in linea con i tempi per quanto riguarda i progetti da realizzare grazie ai fondi del Pnrr.

Per quanto riguarda le altre province, Diego Bacchiocchi sarà il commissario dell’Ater di Viterbo e Luigi Gerbino dell’Ater di Rieti.