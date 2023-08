Episodi vandalici a Borgo Faiti, l’assessore Tesone incontra il parroco e i genitori dei ragazzi

BORGO FAITI – L’assessore all’Istruzione e alle Politiche educative Francesca Tesone si è recata a Borgo Faiti, dove nei giorni scorsi si sono verificati vari episodi di danneggiamenti ad opera di vandali all’oratorio parrocchiale, al campo sportivo e al centro sociale. “Ho incontrato Don Manuel, parroco della Chiesa della Vergine del Santissimo Rosario, e i genitori di alcuni ragazzi del borgo e insieme abbiamo cercato di capire il perché si siano verificati certi atteggiamenti, assolutamente da condannare – ha dichiarato l’assessore Tesone -. Non è accettabile, infatti, che vengano incendiati palloni, distrutte sedie e arredi urbani all’ordine del giorno. Ma, soprattutto, abbiamo ragionato su cosa l’amministrazione comunale può fare per evitare che simili episodi si verifichino di nuovo. Di concerto con il parroco e i genitori dei ragazzi abbiamo deciso di organizzare un incontro che si svolgerà nel mese di settembre, nel quale verranno vagliate alcune soluzioni che potrebbero rispondere alle esigenze di chi abita il borgo. Da quello che è emerso nel primissimo incontro, infatti, c’è necessità di trovare spazi utili e sani per la crescita dei giovani, nonché attività che possano svolgere. Per questo si sta valutando la possibilità di organizzare una festa del Borgo, con il coinvolgimento dei ragazzi”.