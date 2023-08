Ferragosto, 65 vigili del fuoco presidiano la provincia di Latina

LATINA – Sessantacinque (65) unità dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Latina saranno in campo a presidiare il territorio provinciale per Ferragosto. Le squadre di terra – si legge in una nota del Corpo che spiega come sono dislocate – saranno supportate dai tre presidi AIB di Sezze, Sabaudia, Fondi che si occupano della lotta agli incendi boschivi grazie all’accordo stipulato tra Direzione regionale VVF Lazio e l’Agenzia regionale di Protezione Civile. Anche l’isola di Ponza, grazie al presidio stagionale, vedrà la presenza dei Vigili del fuoco.

Nel caso dovesse scoppiare un incendio boschivo sono 4 gli equipaggi DOS (Direttori delle Operazioni di Spegnimento) pronti a intervenire. Queste figure sono indispensabili per coordinare i Canadair, i mezzi aerei regionali, le squadre a terra e i volontari.

Dall’inizio del 2023 sono stati effettuati oltre 4000 interventi tra incendi, soccorso e ricerca di persone, dissesti statici, incidenti stradali, danni dovuti a dissesti idrogeologici, numerosi gli interventi nelle zone di Sezze e Sermoneta, per l’ondata di maltempo di giugno. A questo lavoro si aggiunge l’organizzazione e la gestione di una esercitazione specialistica interforze sull’isola di Ponza.

“I Vigili del fuoco sono una presenza costante per le persone che in modo diverso vivono il territorio provinciale – sottolinea il comandante Luigi Capobianco – Le donne e gli uomini di Latina hanno inoltre supportato con la loro professionalità, in particolare i soccorritori fluviali alluvionali e gli operatori esperti del movimento terra, i colleghi dell’Emilia Romagna messi a durissima prova dall’alluvione che ha devastato ampie zone. Per tutto il lavoro svolto finora, per le difficoltà superate, per i traguardi raggiunti voglio ringraziare tutto il personale del Comando, con la certezza che la stessa attenzione, determinazione e professionalità saranno sempre messe in campo a tutela delle persone e del nostro territorio”.