Ferragosto e strade, sulla Pontina fino a 100mila veicoli al giorno

LATINA – Con l’inizio del fine settimana che precede il Ferragosto ci si prepara all’ultimo esodo estivo, poi il traffico riguarderà i rientri. Nel primo bilancio tracciato dall’Anas, nel Lazio i maggiori flussi di traffico si registrano in uscita dalla Capitale sulla SS148 Pontina con picchi di 100mila veicoli in prossimità di Ardea. Più in genere i flussi veicolari di luglio sono in aumento del 2% circa. L’azienda che si occupa della strade statali (oltre che delle autostrade) prevede bollino nero nella mattinata di sabato 12 agosto mentre il bollino rosso accompagnerà i viaggiatori oggi, sabato pomeriggio e domenica. Nel lungo ponte di Ferragosto previsto traffico intenso in direzione sud sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura, in uscita dai centri urbani e per i numerosi spostamenti locali In vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti oggi dalle 16.00 alle 22.00, domani sabato 12 agosto dalle 8 alle 22, domenica 13 agosto dalle 7.00 alle 22.00.

Particolarmente trafficata in provincia di Latina oltre alla 148 Pontina, la SS7 Appia che assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio.

Per restare informati si possono usare i canali:

– VAI (Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilità/vai;

– APP “VAI” di Anas, scaricabile gratuitamente in “App store” e in “Play store”;

– CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico;

– Numero verde Pronto Anas 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore h24 e avere informazioni sulla viabilità in tempo reale. Inoltre, digitando il tasto 5 si può avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete con la posizione dei cantieri, con il tasto 0 è disponibile la situazione previsionale del fine settimana.

– Live Chat del Servizio Clienti all’indirizzo www.stradeanas.it per parlare con un operatore dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e avere anche informazioni sulla viabilità in tempo reale e sui cantieri inamovibili.