Ferragosto, il bilancio del controlli della Polizia Locale di Gaeta

GAETA – La Polizia Locale di Gaeta ha reso noto i l bilancio delle attività svolte durante la settimana di ferragosto, in particolar modo in tema di viabilità. Sono stati elevati in tutto 850 verbali, 297 dei quali nelle sole giornate del 14 e 15 agosto. Per i controlli sono stati impiegati 40 agenti, anche fino alle 3 di notte. Compiuti inoltre 135 interventi su richiesta della sala operativa. Serviva un potenziamento simile per fronteggiare il boom di turisti annunciato per la metà del mese, ma anche per gestire lo svolgimento di importanti festività religiose. Sul fronte del controllo ambientale, grazie all’attività congiunta tra Polizia Locale, Ausiliari Ambientali e Ufficio Ambiente comunale, sono state elevate sanzioni per un totale di 4mila euro nei confronti di utenze domestiche e commerciali, per abbandoni, errati conferimenti di rifiuti e deiezioni canine.

«La sicurezza e il rispetto delle regole – ha commentato il Sindaco Cristian Leccese – sono tra i punti cardine del nostro programma di mandato, e grazie all’intensa attività della Polizia Locale, come si evince dal report della settimana di Ferragosto, abbiamo voluto assicurare a residenti e turisti di vivere questi particolari giorni estivi con serenità sull’intero territorio comunale, sia nel centro urbano che nelle periferie. Ringrazio la Comandante De Filippis e tutti gli agenti che con competenza e professionalità hanno svolto e continuano a svolgere il proprio compito al servizio del cittadino».

«La nostra Polizia Locale, in una delle settimane più intense dell’anno – aggiunge l’Assessore alla Polizia Locale, Stefano Martone – che registra un aumento esponenziale di presenze e di traffico veicolare dovuti al Ferragosto, è stata impegnata su diversi fronti, garantendo un accurato controllo sulla sicurezza delle manifestazioni, delle attività commerciali, della viabilità, della movida notturna e di tutti i cittadini. L’impegno è quello di potenziare sempre di più l’efficacia dell’attività di prevenzione e controllo per fornire soluzioni più rapide e concrete alle criticità. Sotto tale profilo tengo a sottolineare come la buona riuscita nella gestione della viabilità e del territorio non può prescindere da un concreto apporto che può e deve provenire soprattutto dai cittadini in sinergia con le Istituzioni preposte al controllo».

«Un lavoro di squadra – conclude l’Assessore all’Ambiente, Diego Santoro – tra Polizia Locale, Ausiliari Ambientali e Ufficio Ambiente comunale ha permesso di effettuare controlli accurati ed elevare sanzioni ad utenze domestiche e commerciali, in modo particolare per errati conferimenti, deiezioni canine e abbandoni, nonostante i servizi offerti che hanno migliorato la raccolta differenziata, come le isole ecologiche mobili e il riassetto pomeridiano mirato proprio agli abbandoni, che si aggiunge al servizio giornaliero».