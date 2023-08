Ferragosto a mare: a Ponza si rovescia il tender con padre e figlio, a Terracina fiamme in barca

LATINA – Un ponte, quello di Ferragosto, tradizionalmente legato al mare in provincia di Latina con i suoi 197 km di coste e le isole pontine. E in questa estate 2023 numerose sono state le richieste di assistenza alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Gaeta e ai circondari di Terracina e Ponza. Due gli interventi effettuati dalla Guardia costiera proprio sulla maggiore delle Isole Pontine ad una persona rimasta traumatizzata durante la navigazione di un’imbarcazione a vela. Paura anche per un adulto con figlio rimasti in mare a seguito di capovolgimento di un piccolo gommone.

Al Circeo tratti in salvo due canoisti in difficoltà perché colti dal forte vento al largo del promontorio e davanti al porto di Terracina, in soccorso degli occupanti un’imbarcazione a motore interessata da un principio d’incendio. Tanti anche i controlli a terra per violazioni delle norme sulla libera fruizione delle spiagge libere e per la navigazione entro la fascia di mare riservata alla balneazione. Sono state complessivamente elevate n. 32 sanzioni ammnistrative per circa 30 mila euro tra Gaeta, Fondi, Terracina e Ponza.