Furti in aumento a Latina, il Questore Gargiulo: “Abbiamo delle piste, sono trasfertisti”

LATINA – Non si arresta l’ondata di furti che sta rendendo meno tranquilli i sonni soprattutto di chi vive in periferia, ma non solo. E poi ci sono le attività commerciali. L’aumento si attesta – secondo dati ancora non consolidati – sul 10% circa (e non è tornato comunque ai livelli pre-covid), ma la situazione di insicurezza percepita è decisamente più elevata. Ogni sera/notte, si registrano più colpi, spesso in sequenza, e magari con la presenza di persone che dormono in casa. L’esecuzione è rapida, in alcuni casi è stata segnalata la presenza di più persone travisate da passamontagna. Gli ultimi colpi ieri sera nella zona di Borgo Sabotino che, con il Lido, sembra essere quella più presa di mira. E anche il solo tentativo di furto, quando la presenza di persone costringe i ladri a scappare, non è meno odioso sempre per via di quella sensazione strisciante di insicurezza che è più pesante perché è avvertita tra le mura domestiche in uno spazio che dovrebbe essere inviolabile.

“L’aumento dei furti si riferisce in particolare alla zona di Latina – conferma il Questore Raffaele Gargiulo – Per questo compiamo un lavoro di mappatura quotidiano per elaborare la migliore strategia possibile indirizzando le attività di controllo del territorio in relazione ai posti in cui vengono commessi i furti e anche agli orari. In particolare in questo territorio, è tutto un po’ più complicato, perché il territorio di Latina si estende su quasi 280 kmq ed è impossibile essere presenti sempre e ovunque, ma sappiamo bene che dobbiamo fare ancora di più e dobbiamo anche ricercare una maggiore collaborazione dei cittadini”. Segnalare persone e auto sospette e riferire alle forze dell’ordine ogni informazione che può essere utile, è un buon punto di partenza.

CI SONO PISTE INVESTIGATIVE – “Abbiamo immagini su cui stiamo lavorando che ci inducono a pensare che i furti possano essere commessi da persone che arrivano da fuori (dalla provincia di Roma, ndr) e poi scappano. Questo complica il lavoro, ma ci consente di intercettarli sulle vie che portano a Latina e abbiamo qualche pista su cui stiamo lavorano. Sono informazioni che condividiamo con le altre forze dell’ordine per organizzare meglio lavoro e controllo, pensando agli obiettivi da raggiungere”.

Ogni Comune, ogni sindaco, a inizio stagione ha esposto in sede di Tavolo sulla sicurezza in Prefettura, anche alla presenza del Ministro Piantedosi, i problemi di maggiore preoccupazione, che sono diversi per ogni territorio: “Sulla base di questo cerchiamo di garantire la nostra presenza in tutto il territorio provinciale – conclude Gargiulo – La raccomandazione ai cittadini è quella di essere vigili, di guardarsi intorno e di tutelare le proprie abitazioni con sistemi di sicurezza passivi. Chiamare le forze dell’ordine quando ci sono sospetti facendo una telefonata in più e non una in meno, e inserire l’allarme quando si esce anche per poche ore è importante. Oltre a essere un deterrente è di aiuto in seguito per identificare chi eventualmente si sia introdotto in casa”.