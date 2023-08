Gaeta, coppia di cinquantenni arrestata con un etto e mezzo di cocaina

GAETA – Avevano con sé un etto mezzo di cocaina, parte della quale già suddivisa in dosi pronte per la cessione. Una coppia di cinquantenni è stata fermata per un controllo e arrestata dai carabinieri di Gaeta. E’ accaduto durante i servizi sul territorio svolti dalla Compagnia Carabinieri di Formia per la prevenzione e repressione dei reati dopo un’attività di indagine che aveva portato ai due, lui 59 anni, lei 52, entrambi originari della provincia di Caserta. L’accusa è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L’arresto è avvenuto in via del Colle, sequestrati dai militari 153,40 gr di cocaina.