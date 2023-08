Gaeta, due chili di cocaina e hashish, arrestato dalla polizia un 29enne di Gaeta

GAETA – Era ricercato per possesso di due chili di droga è stato rintracciato e arrestato ieri, 3 agosto, dalla Polizia, un ragazzo di 29 anni di Gaeta colpito da un decreto di fermo disposto dal P.M. per il reato di detenzione al fini di spaccio di cocaina e hashish. L’ingente quantitativo di stupefacente era stato infatti sequestrato nell’ambito di un’operazione di polizia giudiziaria compiuta nei giorni scorsi. Al termine delle attività di rito il giovane è stato trasferito nella Casa Circondariale di Cassino, in attesa dell’udienza di convalida.