Gaeta, ex Avir: affidato l’appalto per la valorizzazione, rigenerazione urbana e riqualificazione

GAETA – Un altro grande passo verso la riqualificazione dell’area ex Avir. È stato affidato all’Unyon Consorzio Stabile Scarl di Scafati (SA) l’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di valorizzazione e rigenerazione urbana dell’edificio prospicente Corso Italia. Il contratto, stipulato per un importo complessivo di € 3.744.276,08, è stato sottoscritto entro i tempi previsti e finanziato interamente da fondi PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il progetto definitivo del primo stralcio, prevede un intervento strutturale globale e la riqualificazione del piano terra e di una porzione del primo piano, oltre alle finiture esterne dell’intera struttura, in linea con i contenuti del progetto preliminare di recupero, sistemazione e valorizzazione dell’AVIR.

«Un sogno – ha commentato il Sindaco Cristian Leccese – che inizia a prendere forma e a trasformarsi in realtà! La riqualificazione dell’ex Avir, un piano atteso dall’intera Città da più di 40 anni, è una delle “Rotte per il Futuro” indicate nel Programma elettorale, per un sito collocato in una zona centralissima che rappresenta un’area di sviluppo socioeconomico, pronta a proiettare sempre di più la nostra Gaeta nel futuro. In questo caso, si darà vita ad un primo intervento di manutenzione e risanamento del corpo principale della ex fabbrica, al fine di preservarne le strutture fatiscenti e rifunzionalizzare gli spazi interni ed esterni, restituendo decoro ed armonia estetica all’intero quartiere. Possiamo con assoluta soddisfazione dire di aver vinto la scommessa del PNRR, che per tutti noi significa: rigenerazione dell’ex Avir, un nuovo asilo nido, la messa in sicurezza e ristrutturazione del Palazzetto di via Marina di Serapo, nuovi impianti fotovoltaici e messa in sicurezza di un tratto del Torrente Pontone, con un finanziamento di 2,2 milioni di euro».

«Quella del P.N.R.R. – ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Simone Petruccelli – è una sfida difficile che fino ad ora abbiamo gestito in maniera efficace con progetti che miglioreranno la qualità della vita dei cittadini in maniera strutturale. Un grazie particolare voglio rivolgerlo agli Uffici con cui ho lavorato a stretto contatto in questi mesi per rispettare i tempi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Parte adesso la fase di progettazione esecutiva che, come previsto da procedura di appalto integrato, sarà onere dell’aggiudicatario. Un progetto ambizioso, riscontrato favorevolmente dagli Uffici della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina, che ha l’obiettivo di salvaguardare un immobile storico e di pregevole importanza architettonica. Continua così, senza sosta, il lavoro iniziato dalla Giunta Mitrano per la valorizzazione della zona Ex Avir, con l’intento di realizzare il programma di mandato condiviso con il Sindaco Cristian Leccese, che ha come obiettivo l’intera riqualificazione della zona per restituirla completamente alla libera fruizione dei cittadini».